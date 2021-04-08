ديرلاين تعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن

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جى بي سي نيوز :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجرى بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى الميادين، إضافة إلى آخر المستجدات إقليمياً ودولياً.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، متانة العلاقات والشراكة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب جلالته عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي للأردن، خصوصاً في استجابته لأزمة اللاجئين، مشيداً بعقد مؤتمر بروكسل الخامس "حول مستقبل سوريا والمنطقة" مؤخراً برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ولافتاً إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً جلالته أهمية مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وضرورة توفير اللقاح لجميع الشعوب، بما يسهم في حماية صحتهم.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن بقيادة جلالة الملك، في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشادت بدور المملكة في استضافة وتحمل أعباء اللاجئين، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والوفد المرافق لرئيسة المفوضية الأوروبية.

--(بترا)