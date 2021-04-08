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لجنة الاحتراف تعقد ثلاثة اجتماعات.. مع أندية المحترفين والأولى والثانية

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لجنة الاحتراف تعقد ثلاثة اجتماعات.. مع أندية المحترفين والأولى والثانية لجنة الاحتراف تعقد ثلاثة اجتماعات.. مع أندية المحترفين والأولى والثانية

لجنة الاحتراف تعقد ثلاثة اجتماعات.. مع أندية المحترفين والأولى والثانية

عقدت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم 3 اجتماعات خلال الأسبوع الحالي برئاسة جابر الجهني، مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية.

وشهدت الاجتماعات التي أدارها المدير التنفيذي عبد العزيز العوجان، وحضرها أعضاء اللجنة، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بلوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وأبرز الملاحظات والاقتراحات.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها التي أقيمت "عن بعد" إلى ملاحظات الأندية، والرد على استفساراتها، وأخذ مرئياتها ومقترحاتها.

وأوضح جابر الجهني أن اللجنة حريصة على الاجتماع مع الأندية للاستماع لملاحظاتهم، والأخذ بمرئياتهم لما فيه مصلحة كل الأطراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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