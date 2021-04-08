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"العيسى" يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية خالد العسكرية

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نيابة عن وزير الحرس الوطني

رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبد العزيز العيسى، نيابة عن وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

كان في استقبال "العيسى": قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي؛ حيث بدأ الحفل الخطابي لحفل التخريج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته وسعادة منسوبيها كافة، لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى من سبقهم في حمل أمانة الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

وثمن الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الكلية من وزير الحرس الوطني، واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري الوطني.

عقب ذلك ألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلنت النتائج العامة للكلية، واستلم المتفوقون الشهادات، بعد ذلك عزف السلام الملكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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