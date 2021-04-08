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بعد رفض "كلاوديو كاسترو".. تراجع برازيلي عن إطلاق اسم بيليه على ملعب ماراكانا الشهير

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بعد رفض

تراجعت ريو دي جانيرو، الخميس، عن خطط لإطلاق اسم بيليه الأسطورة الكروية على ملعب ماراكانا الشهير، بعد انتقادات واسعة من عشاق كرة القدم هناك.

ورفض كلاوديو كاسترو حاكم الولاية مقترحًا رسميًّا لإطلاق اسم بيليه على الملعب الشهير الذي استضاف نهائي 2014، وحفل افتتاح أولمبياد ريو 2016.

وكان نواب المجلس التشريعي في ريو دي جانيرو صوتوا الشهر الماضي على تغيير اسم الملعب إلى "ملعب الملك بيليه"، لكن الجماهير عبرت عن غضبها لإزالة الاسم الرسمي للملعب الذي يحمل منذ فترة طويلة اسم ماريو فيليو، وهو الصحفي الذي ساعد على إنشائه في أربعينيات القرن الماضي.

ويطلق معظم البرازيليين اسم ماراكانا على هذا الملعب، نسبة إلى المنطقة التي تضم الملعب.

وأثارت محاولة تغيير الاسم انقسامًا؛ حيث يعتقد البعض أن ماريو فيليو هو الأحق بهذا الشرف، بينما اعتبر آخرون أن اسم الملعب يجب أن يرتبط بشخص من ريو على عكس موقف بيليه الذي وُلد في ولاية ميناس جيرايس، وعاش أغلب حياته في ساو باولو.

وشارك بيليه (80 عامًا) في هذا الملعب الشهير مرات عديدة مع البرازيل وسجل هدفه رقم ألف هناك عام 1969.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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