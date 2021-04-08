"حائل الصحي" ينفذ قرابة 28 ألف زيارة منزلية للمرضى خلال عام

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ميدانيًّا عبر 15 فرقة طبية تضم 74 كادرًا طبيًّا

أعلن تجمع صحي حائل استفادة 27938 مريضًا خلال الفترة من أبريل 2020 حتى أبريل 2021، من خدمات برنامج الرعاية المنزلية الذي نفذ ميدانيًّا عبر 15 فرقة طبية تضم 74 كادرًا طبيًّا.

واستفاد 1241 مريضًا مسجلًا في البرنامج عبر 12 مستشفى، وجرى تنفيذ 3859 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.