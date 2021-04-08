"النحالين" تختتم دورة أساسيات تربية النحل برجال ألمع

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ضمن مبادرة أرامكو السعودية

اختتمت جمعية "النحالين" برجال ألمع، مساء أمس، دورة أساسيات تربية النحل التي نفذتها بالتعاون مع مجموعة "النحل الجوال".

عقدت الدورة ضمن مبادرة أرامكو السعودية مع الجمعية لدعم قطاع تربية النحل.

وكانت الدورة قد انطلقت برعاية محافظ رجال ألمع علي عبد الله آل مسدف، الأحد الماضي، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، وبمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبد الله حسن الويمني، عبر الاتصال المرئي.

وتميزت الدورة التي استمرت 25 ساعة تدريبية، بتقديم برنامجين منفصلين أحدهما للرجال والآخر للنساء، وأشرف عليهما مدربون ومدربات سعوديون.

جاء ذلك وسط حضور لافت عند الرجال، وكذلك النساء مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدمت الدورة للمتدربين بعد انتهاء البرنامج شهادات معتمدة، بالإضافة إلى خمس خلايا نحل مع الأدوات اللازمة والخاصة للتعامل مع النحل.

كما قُدم في البرنامج النسائي، إضافة لتعلمهم مهارات التعامل مع النحل، عدد من المحاضرات لكيفية الاستفادة من منتجات النحل وتحويلها إلى منتجات غذائية أو تجميلية كالكريمات والشموع.

ويحظى المتدربون بمتابعة من الجمعية باستمرار للتأكد من مدى الاستفادة من الدورة وللمساعدة والإجابة عن الاستفسارات.

من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة النحل الجوال فايز القثامي، بالجهود التي تبذلها جمعية النحالين التعاونية برجال ألمع، لخدمة وتطوير مهنة النحل في المنطقة.