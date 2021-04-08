مدير الموارد البشرية بالمدينة المنورة يزور محافظة المهد

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وتكريم أكثر من 14 جمعية خيرية ولجنة أهلية

استقبل محافظ المهد مبارك بن عطا الله المورقي، اليوم الخميس، في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبد الله بن غازي الصاعدي، والوفد المرافق الذي يزور المحافظة حالياً في جولة تفقدية.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالمدير العام، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات الوزارة بالمحافظة، وأثنى المحافظ على جهود جميع العاملين على ما يقومون به من أعمال لخدمة الوطن وأهالي المحافظة.

ونوه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

وجرى توقيع أكثر من ثماني مبادرات وشراكات مع المجلس البلدي المحلي وقطاعات خاصة، من أجل تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومشاركة القطاع الخاص بهذه الخدمات، وما وجد من تفاعل وتكاتف هذه القطاعات التي تمثل داعماً لهم.

مثل فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة المهد بالتوقيع، المشرف على الفرع ماجد بن عبد الله الفقيه.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم أكثر من 14 جمعية خيرية ولجنة أهلية، على مشاركتهم بدراسة احتياج منطقة المدينة المنورة من الجمعيات العامة والمتخصصة.

وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبد الله الصاعدي، خالص شكره لكل من بادر لخدمة المجتمع عامة، ومستفيدي الوزارة بصفة خاصة.

وأكد أن هذه الشراكات داعمة للوطن والمواطن.

وأثناء التكريم تبرع رجل الأعمال عضو المجلس المحلي فهد بن هاجد المطيري، بمبلغ وقدره مليون ريال؛ دعماً للجمعيات الخيرية بمحافظة المهد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يكون هذا التبرع بميزان حسناته.

بعد ذلك عقد اجتماع المجلس المحلي ومناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال.

من جهته أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للصاعدي، على دعمه لفرع الوزارة بالمحافظة والقيام بدوره على أكمل وجه.

حضر اللقاء مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة ناصر القاضي رئيس دراسة احتياجات منطقة المدينة المنورة من الجمعيات المتخصصة، الدكتور بندر الشريف، ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد السناني، وجميع أعضاء المجلس المحلي بمحافظة المهد، ورؤساء الجمعيات واللجان الأهلية الخيرية بالمحافظة.

وتم تكريم المشرف على فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، ماجد الفقيه، من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة على جهوده المميزة.

وقد عُرضت نتائج الدراسة بالمجلس المحلي للمحافظة، وتم تحديد عدد من الجمعيات التخصصية للبدء بإنشائها.