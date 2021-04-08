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مدير ميدان الفروسية بحائل يكرم صحيفة "سبق" الإلكترونية

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بدرع تذكارية في الحفل الختامي لسباقات موسم 1442هـ

مدير ميدان الفروسية بحائل يكرم صحيفة

كرّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، صحيفة "سبق" اﻹلكترونية، أمس الأربعاء، بدرع تذكارية في الحفل الختامي لسباقات موسم 1442ه.

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد لإمارة حائل للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، نيابةً عن أمير المنطقة.

وعبّر "التبيناوي" عن خالص شكره وتقديره لصحيفة "سبق"؛ لإسهاماتها المتميزة في التغطيات الإعلامية لهذا الحدث الرياضي في المنطقة.

وقال "التبيناوي": "صحيفة سبق اﻹلكترونية هي أحد أبرز شركاء النجاح لموسم سباقات 1442ه.. وأسأل الله العلي القدير لكم دوام التوفيق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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