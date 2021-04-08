"اليوبي" يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري

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كرّم الفائزين في مؤشر القياس والشراع الذهبي وشاعر ونجم الجامعة

رعى رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، وذلك بحضور رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بمجلس الجامعة بالإدارة العليا.

بدأ الحفل بكلمة رئيس الجامعة أكد فيها أن النشاط الطلابي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب على ما تبذله من جهود متميزة وتقدم برامج وأنشطة متنوعة، التي تصب في مصلحة الطالب وتسهم في صقل مهاراته وقدراته.

من جانبه استعرض وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري الإنجازات التي تحققت هذا العام، حيث بلغ عدد البرامج والأنشطة والفعاليات 586 برنامجًا فيما بلغ إجمالي المستفيدين منها 7477 مستفيدًا من الطلاب والطالبات، ووصل عدد الأندية الطلابية في الشطرين 66 ناديًا، وأضاف أن جميع الأنشطة والبرامج يتم تسجيلها في وثيقة الأنشطة الطلابية التي يستلمها الطالب بعد تخرجه من الجامعة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً تمثيلياً بعنوان "بعدٌ جسدي" من تقديم نادي المسرح تأليف وإخراج أحمد الصمان، بعد ذلك تم الإعلان عن نتائج المسابقات والبرامج لهذا العام الدراسي.

وجاءت النتائج في المؤشر الدوري لقياس الأنشطة على النحو التالي: المركز الأول بشطر الطالبات بالمركز الرئيسي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات، وفي رابغ حصلت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات على المركز الأول، وفي شطر الطلاب في المركز الرئيسي حصلت على المركز الأول كلية الهندسة، وفي رابغ احتلت كلية الهندسة المركز الأول.

وفي جائزة جامعة الملك عبدالعزيز للتفوق في النشاط الطلابي "الشراع الذهبي" بين الكليات تمكنت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالمقر الرئيسي من حصد المركز الأول، وفي رابغ جاءت في المركز الأول بشطر الطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وفي مسابقة شاعرة الجامعة حصلت على المركز الأول الطالبة رويدا بنت إبراهيم محمد الحسن بشطر الطالبات، وحصل على لقب شاعر الجامعة بشطر الطلاب الطالب مكرَم بن حيدر عبدالجليل.

وجاءت النتائج في مسابقة نجم الجامعة في شطر الطالبات على النحو التالي: المركز الأول الطالبة جمانة بنت عبيد الله الغامدي من شطر الطالبات بالمركز الرئيسي، وفي رابغ حصلت على المركز الأول الطالبة ولاء بنت حسن الهدهدي.

وحصل على لقب نجم الجامعة في شطر الطلاب بالمركز الرئيسي الطالب عبدالمجيد بن محمد السهو، كما حصل على لقب نجم الجامعة بفرع رابغ الطالب فراس أيمن لنقا.

وحصل على جائزة أفضل مبادرة مجتمعية بشطر الطلاب برابغ الطالب عبدالرحمن عمر الزهراني من كلية الطب برابغ، وفي شطر الطالبات حصلت الطالبة فالحة بنت عواد الجهني من كلية العلوم والآداب برابغ، على جائزة مبادرة مجتمعية.

وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الكليات الفائزة والطلاب والطالبات في برامج ومسابقات هذا العام والتي تنظمها عمادة شؤون الطلاب، وقدمت عمادة شؤون الطلاب درعًا تذكاريًا لمعالي رئيس الجامعة.