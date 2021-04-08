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"الموارد البشرية" تستعرض خطتها لتطوير المراجعة الداخلية

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"الموارد البشرية" تستعرض خطتها لتطوير المراجعة الداخلية "الموارد البشرية" تستعرض خطتها لتطوير المراجعة الداخلية
خلال زيارة قام بها الجاسر إلى مقرّ الديوان العام للمحاسبة

استقبل نائب رئيس الديوان العام للمحاسبة المساعد للرقابة على الأداء محمد بن سليمان بن دايل بمقر الديوان، اليوم، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر والوفد المرافق.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهم العمل المشترك، واستعرضا تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخطتها التشغيلية لتطوير أعمال المراجعة الداخلية وتعزيز دورها في الوزارة، للرفع من مستوى الضوابط الرقابية وحوكمة أعمال الوزارة.
يأتي ذلك بهدف الاستفادة من مرئيات الديوان العام للمحاسبة حيال الخطة، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات في مجال مهام إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وإشرافه على تنفيذ اللائحة الموحدة لهذه الإدارات، كما تم خلال اللقاء استعراض تجربة الديوان في مجال المراجعة الداخلية، إضافة إلى تقديم مقترحاته حيال العرض المقدم من الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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