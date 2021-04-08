‫ "الصحة" تؤكد: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

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قالت الصحة إنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً على ضرورة التقيد . بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي (469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468)، منها (874) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (71946) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).