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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".

تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث على الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021

وأضاف المركز: طريقة التحديث تتمثل في الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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