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إيران تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها بالبحر الأحمر.. ملاح يروي ما جرى

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إيران تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها بالبحر الأحمر.. ملاح يروي ما جرى إيران تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها بالبحر الأحمر.. ملاح يروي ما جرى
مروحية مجهولة حامت فوق الناقلة قبل الحادث بيوم

إيران تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها بالبحر الأحمر.. ملاح يروي ما جرى

كشفت إيران، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة "سافيز" في البحر الأحمر قرب سواحل جيبوتي.


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن أحد ملاحي السفينة، قوله: "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 إلى 10 دقائق في أطراف السفينة".

وأضاف الملاح الذي لم يكشف عن اسمه: "في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 إلى 11 صباحاً بالدورية قرب السفينة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "تصريحات ملاح السفينة التي تشير إلى ضلوع المروحية المجهولة في دعم الهجوم على السفينة سافيز، فمن المرجح أن تكون هنالك دولة أخرى متورطة في الحادث".

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية في تقرير أمس، إلى أن سفينة "سافيز" تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وأن الهجوم جرى بواسطة لغم لاصق.إيران سفينة سافيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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