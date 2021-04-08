أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صافرة "الحنفوش" تضبط لقاء الأهلي والرائد

Print
في دوري المحترفين مساء اليوم

صافرة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة مباراة الأهلي وضيفه الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لطاقم تحكيم سعودي مكون من:
حكم ساحة: شكري الحنفوش.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم : عبدالله الشهري.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري .

لجنة الحكام الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة