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مستشفى صامطة العام يطلق "غذاؤك في رمضان"

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لتوعية المرضى والمراجعين بنوعية الغذاء الصحي

مستشفى صامطة العام يطلق

دشن مدير مستشفى صامطة العام، يحيى محمد أزيبي، وبحضور المساعد المالي والإداري، علي محمد سهلي، ورئيس قسم التمريض، عبدالعزيز مجرشي، فعالية غذاؤك في رمضان، والتي ينظمها قسم التغذية العلاجية بالمستشفى.

وقدمت أخصائية التغذية العلاجية، خلود سهلي، شرحًا مفصلاً عن نوعية الأغذية الصحية التي تقلل من العطش في رمضان، وتجنب الأطعمة ذات الكربوهيدرات المرتفعة.

و أفادت أخصائية التغذية العلاجية، رحاب مدخلي، أن الفعالية تهدف إلى توعية المرضى والمراجعين بنوعية الغذاء الصحي، والتعامل الأمثل لمرضى السكري والكوليسترول في رمضان.

وشارك في الفعالية عدد من أخصائيات التغذية في المستشفى، حيث قدمن المشورة الصحية للمراجعين والزوار، ووزعن الهدايا والمنشورات الرقمية على بعض المنومين في المستشفى؛ لإيضاح طرق التغذية الصحيحة والسليمة خلال الشهر المبارك.

مستشفى صامطة العام يطلق

مستشفى صامطة العام يطلق

مستشفى صامطة العام يطلق

مستشفى صامطة العام يطلق

مستشفى صامطة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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