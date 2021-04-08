تعاون "مكافحة المخدرات" بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر

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الشرطة الماليزية: كانت مخبأة بشحنة قواعد أرضية من الألمنيوم وضبطت في الميناء الغربي

بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، أحبطت السلطات الماليزية كمية من أقراص الأمفيتامين بلغت (٣.٨٦٢.٢١٦) قرص أمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب.

وفي تصريح لمدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية "بوكيت أمان" (رازارالدين حسين) في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال: إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي.

وأضاف أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات؛ لكونها متجهة إلى دولة أخرى.



وقال: إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية".

المديرية العامة لمكافحة المخدرات