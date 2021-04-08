"الأرصاد" تتوقع حالة عدم استقرار  على معظم المناطق

★ ★ ★ ★ ★

من الجمعة إلى الاثنين.. مع ارتفاع في الحرارة غداً وبعد غد

حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة عدم استقرار تشهدها معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين، ٢٧ - ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٩ - ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢١م.

وقال المركز: يطرأ ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة.

وأضاف: تتجاوز العظمى 40 °م على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية انخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت.

وأردف المركز: تسجل الحدود الشمالية، الجوف، تبوك "3° _7°" الأحد، وتنخفض الحرارة على وسط وشرق المملكة، الاثنين.المركز الوطني للأرصاد