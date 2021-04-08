اكتمال العدد وإغلاق التسجيل في وقت مبكر يقود المحافظ العقارية لإعلان نجاح مزاد "ذا ناينتي" بحضور نخبة من المستثمرين

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بدأت جموع المستثمرين، تتقدمها نخبة من قادة السوق العقاري بمنطقة الرياض، بالقدوم لقاعة مزاد "ذا ناينتي" بفندق هيلتون الرياض الطريق الدائري الشرقي، وذلك في وقت مبكر قبيل انطلاق المزاد، عصر يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/04/07.

حيث شهد هذا المزاد العقاري الخاص، والذي نظمته شركة المحافظ العقارية، حضوراً كثيفاً من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مما أدى لإغلاق التسجيل، في وقت مبكر، باجتماع 50 مستثمراً، داخل قاعة المزاد، اكتمل بهم الحد الأقصى، للعدد المسموح به، وفق الإجراءات الاحترازية.

ويعزو الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية نجاح مزاد "ذا ناينتي"، والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- لقوة الفرصة المعروضة، وموقعها الركني المتميز، في القلب التجاري النابض بشرق العاصمة، والذي حفز كبار المستثمرين، للمزايدة عليها، والتنافس في ذلك، حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.

وأضاف السيف أن المحافظ العقارية، استقبلت مجموعة من الشيكات المصدقة، في وقت مبكر، مما ساهم في الإعلان عن إغلاق فترة التسجيل، و اكتمال عدد المشاركين، وذلك قبل انطلاق المزاد.

من جانب آخر أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية المتميزة لمزاد "ذا ناينتي"، خصوصاً في فلسفة وطريقة عرض أفضل سيناريوهات الاستثمار لهذه الفرصة، بالإضافة لاستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكافة التفاصيل و الأرقام والبيانات العقارية.