أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كم من الوقت تحتاجه لبلوغ مناعة "كورونا" المجتمعية؟ استشاري يجيب

Print
كم من الوقت تحتاجه السعودية لبلوغ مناعة "كورونا" المجتمعية؟ استشاري يجيب كم من الوقت تحتاجه لبلوغ مناعة "كورونا" المجتمعية؟ استشاري يجيب
تحدث عن لغط اللقاح وقال: آثاره الجانبية كانت في عدد بسيط مقابل الملايين

كم من الوقت تحتاجه السعودية لبلوغ مناعة

توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليل، الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة مع ارتفاع معدلات التطعيم، واصفاً الإقبال على أخذ اللقاح من المجتمع بالأمر الممتاز، مشيراً إلى أن الأعراض الجانبية للقاح بسيطة وهي مشابهة لآثار أي لقاح آخر.

وقال "غليل" لـ"": "أتوقع إذا استمررنا بهذا الجهد ومع توفر اللقاحات بكميات، فإنه خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر نصل بإذن الله إلى المناعة المجتمعية وتخف معها القيود".

وحول اللغط المثار بشأن لقاح "أكسفورد-آسترازينيكا" رغم التأكيدات من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء في حول مأمونيته، أوضح أن "الآثار الجانبية للقاح كانت في عدد بسيط من المطعمين في مقابل الملايين منهم، مشيراً إلى أن الجلطات وتخثرات الدم الوريدية علاجها سهل وبسيط ومتوفرة فضلا عن أنها نادرة الحدوث، داعياً كل من يشعر بأعراض جانبية من اللقاح بالاتصال على (937).

كما عزا "غليل" كثرة اللغط حول اللقاح من أوروبا إلى زيادة معدل المسنين وكثرة حدوث نسبة الجلطات لديهم أكثر من الحالات المسجلة لدينا في السعودية. استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟

توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟

اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟

توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟

الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتدعو إلى اتفاق شامل لإطلاق النار

الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتدعو إلى اتفاق شامل لإطلاق النار