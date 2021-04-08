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"تيك توك" تضيف 6 أدوات تفاعلية جديدة

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"تيك توك" تضيف 6 أدوات تفاعلية جديدة "تيك توك" تضيف 6 أدوات تفاعلية جديدة
من المتوقع أن يطرح أيضاً 5 تأثيرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

أضاف تطبيق "تيك توك" الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة 6 أدوات تفاعيل جديدة.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تيك توك أضاف فلاتر موسيقية جديدة أكثر تفاعلية.

وتتضمن الفلاتر الموسيقية الجديدة خواص تفاعلية فريدة من نوعها، مثل خواص تتبع الإيقاعات مع الوقت الفعلي، حيث سيتحرك الفلتر وفق إيقاع الأغنية.

ويمكن الوصول إلى تلك الفلاتر الموسيقية الجديدة، من خلال علامة تبويب "الموسيقى المخصصة" داخل خيار "التأثيرات الإبداعية" على تطبيق "تيك توك".

وتخلق تلك الأدوات الجديدة خلفية أرجوانية مع عدة كواكب متناثرة في السماء، وفي مشهد آخر يظهر منتصف الأرض متعدد الأضلاع الذي ينبض على إيقاع الموسيقى.

وتعمل الفلاتر الموسيقية التفاعلية الجديدة مع جميع الأصوات في مكتبة موسيقى "تيك توك"، ومتاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

ويتيح أيضاً "تيك توك" إمكانية إخفاء استخدام الفلتر على المستخدمين، بحيث يظهر المستخدم كأنه هو من قام بتلك التأثيرات.

ومن المتوقع أن يطرح "تيك توك" أيضاً 5 تأثيرات جديدة، خلال الأسابيع المقبلة، التي تسمح للأشخاص بمزامنة الصور الثابتة مع إيقاع الأغاني، وإمكانية إضافة تركيبات نصية متحركة مع الفيديو.تطبيق تيك توك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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