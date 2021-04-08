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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
اقتراب عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة
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السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي"
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
الملك عبدالله الثاني يخاطب الأمة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الملكية بالأردن
فيديو
cnn arabic
الخميس 08 أبريل 2021 12:15 مساءً
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