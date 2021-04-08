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مسؤول يمني: 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين

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مسؤول يمني: 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين مسؤول يمني: 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين
كشف أنها أودت بحياة 61 من العاملين في نزعها و5 خبراء دوليين

مسؤول يمني: 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين

أكد مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تَسببت في مقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني بينهم أطفال ونساء وكبار سن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

وناشد المسؤول اليمني، المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت في كارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

وأشار إلى أن الألغام لا تزال تشكّل تهديدًا للسكان، ممن زرعت المليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وثمّن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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