أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

كورونا أخطر ولا نيباه؟.. حلقة جديدة من برنامج إسعاف

Print
مواضيع متعلقة
انهيار نجله الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد لحظة وصول جثمان والدها

انهيار نجله الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد لحظة وصول جثمان والدها

سر خلطة لحوم المطاعم.. اعرفي التتبيلة وأنواع التوابل المناسبة

سر خلطة لحوم المطاعم.. اعرفي التتبيلة وأنواع التوابل المناسبة

إطلاق نار و 8 قتلى و 60 جريحا في مقر إحدى أكبر شركات النقل في ولاية إنديانا الأمريكية

إطلاق نار و 8 قتلى و 60 جريحا في مقر إحدى أكبر شركات النقل في ولاية إنديانا الأمريكية

مفاجآت بالحلقة الثالثة فى الاختيار2..هدد نانسى عجرم فيديو فتم الحكم عليه..

مفاجآت بالحلقة الثالثة فى الاختيار2..هدد نانسى عجرم فيديو فتم الحكم عليه..