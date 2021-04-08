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شاهد.. انطلاقة "نهديك" بتربة للتحفيز على تطبيق الاحترازات بالمساجد

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مبادرة لـ"الشؤون الإسلامية" تشمل "مصحفًا- سجادة- كمامة 3D- معقمًا"

شاهد.. انطلاقة

أطلق مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، الدكتور سالم بن حاج الخامري، مبادرة "نهديك"؛ وذلك في محافظة تربة، وأشرف على إطلاق المبادرة ميدانيًّا مدير إدارة المساجد في محافظة تربة وزير بن قاسي العتيبي.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة ممثلة في رئيس اللجنة مهل البقمي؛ حيث إن هذه المبادرة هي استمرار لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتواصلة في الحرص والتحفيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية من المستجد ١٩ في المساجد والجوامع بالمملكة العربية .

وتشتمل مبادرة "نهديك" التي أطلقت في محافظة تربة على: (مصحف- سجادة- كمامة 3D- معقم) وذلك لتسهيل سبل الوقاية بإذن الله من هذا الفيروس، وتبذل إدارة المساجد بمحافظة تربة، جهودًا جبارة وجولات مستمرة على المساجد والجوامع التابعة لها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تشمل مع ما سبق: متابعة مستوى نظافة المساجد والجوامع، والعمل على تنظيفها وتعقيمها بشكل دوري ومستمر يوميًّا، وغيرها من الأعمال.

من جانبها، نوهت إدارة الفرع بمحافظة تربة، بالرعاية التامة والمتابعة الكاملة التي يجدونها من المسؤولين بمتابعات حثيثة لتحقيق كل ذلك وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

شاهد.. انطلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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