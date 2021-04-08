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يبحث عنه الجميع للوقاية من "كورونا".. "البيض" غني بهذا الفيتامين

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يبحث عنه الجميع للوقاية من "كورونا".. "البيض" غني بهذا الفيتامين يبحث عنه الجميع للوقاية من "كورونا".. "البيض" غني بهذا الفيتامين
له تأثير كبير على مقاومة الفيروس وتسريع حالات الشفاء بعد الإصابة

يبحث عنه الجميع للوقاية من

في ظل بحث الكثيرين عن فوائد الفيتامينات، وقدرتها على مقاومة فيروس "كورونا"، والحد من أعراضه إذا أصيب الشخص به، تشير العديد من الدراسات إلى أن فيتامين "د" له تأثير كبير على الوقاية من كورونا وتسريع حالات الشفاء من كوفيد-19.

ويساعد فيتامين "د" على امتصاص الجسم عناصر مثل الكالسيوم والفوسفور بمجرد دخوله في عمليات التمثيل الغذائي للجسم، وهي عناصر مهمة لصحة الأسنان والعضلات والعظم.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، تمثل الشمس أحد أهم المصادر لهذا الفيتامين، إلا أن الحجْر الصحي في معظم دول العالم بسبب الجائحة بالإضافة للظروف المناخية، قلل من الحصول على الفيتامين عن طريق الشمس.

لذلك يعتبر "البيض" أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د"، وأكثرها انتشاراً وأقلها سعراً، وفقاً لموقع "هيلث".

والبيض غني بفيتامين "د" الموجود في صفار البيضة، حيث يعمل الصفار على حماية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه، وتحسين صحة العيون والحفاظ عليها، وتعزيز صحة العظام، والعمل على تحسين العمليات الأيضية، وهو مفيد لصحة البشرة والشعر، والمساعدة في زيادة امتصاص المعادن في الجسم.

ويوجد فيتامين "د" أيضاً في عدة أطعمة؛ على رأسها: الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، والحليب والحبوب المدعمين بفيتامين "د". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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