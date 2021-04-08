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الأردن عن قرار أمريكا استئناف دعم "الأونروا": خطوة إيجابية لهذه الأسباب

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الأردن عن قرار أمريكا استئناف دعم "الأونروا": خطوة إيجابية لهذه الأسباب الأردن عن قرار أمريكا استئناف دعم "الأونروا": خطوة إيجابية لهذه الأسباب
ترحيب من عمّان في وقت فاقمت فيه الجائحة من الضغوط المالية على الوكالة

الأردن عن قرار أمريكا استئناف دعم

رحبت الأردنية، اليوم، بقرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن الدعم المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة سيساعد الوكالة في تجاوز أزمتها المالية، وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.

وعدّ الوزير الأردني قرار الولايات المتحدة خطوة إيجابية سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصاً في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية على الوكالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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