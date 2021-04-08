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صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما

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صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما
رجلان عمرهما 30 و35 عامًا ذهبا إلى مركز التطعيم ببطاقتي هوية مزورتين

صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع

ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين؛ لصبغهما شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما من كبار السن من أجل تلقي تطعيم ضد قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي "كلوديا شينباوم"، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن الرجلين عمرهما 30 و35 عامًا، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.

ووفق "الألمانية" تم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح؛ على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

في النهاية، تم اكتشاف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما التي لا تدل على أنهما من كبار السن. وتم القبض عليهما، ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتيْ هوية.

وحتى الآن، تم إعطاء حوالى 9.7 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك. وتم تطعيم ما يزيد على 1.3 مليون شخص؛ أي حوالى 1% من السكان بشكل كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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