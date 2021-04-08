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مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن

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مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن
ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة

مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصيْن من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود.. وقد ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعًا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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