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"العقيلي": 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

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"العقيلي": 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب "العقيلي": 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب
بينهم أطفال ونساء وكبار سن

قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال ونساء وكبار سن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

وناشد المسؤول اليمني، المتجمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت في كارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الألغام لا تزال تشكل تهديدًا للسكان ممن زُرعت المليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وثمّن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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