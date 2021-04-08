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"العقيلي": ألغام الحوثي قتلت 8 آلاف مدني في اليمن خلال سنوات الحرب

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"العقيلي": ألغام الحوثي قتلت 8 آلاف مدني في اليمن خلال سنوات الحرب "العقيلي": ألغام الحوثي قتلت 8 آلاف مدني في اليمن خلال سنوات الحرب
ناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف زراعتها التي تسببت بكارثة إنسانية

قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال والنساء وكبار السن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

وفي التفاصيل، ناشد المسؤول اليمني، المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الألغام لا تزال تشكل تهديدًا للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وثمّن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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