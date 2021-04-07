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ضربة موجعة للاتحاد.. قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال

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ضربة موجعة للاتحاد.. قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال ضربة موجعة للاتحاد.. قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال

ضربة موجعة للاتحاد.. قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال

تلقى فريق الاتحاد الكروي ضربة موجعة قبل ( الكلاسيكو ) المتنظر أمام الهلال، حيث أجرى متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم اللاعب عبد الإله المالكي فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها في مفصل القدم وسيحدد على ضوئها فترة العلاج والتأهيل.


ميدانياً واصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الهلال "دورياً"، الجمعة المقبلة.

ركز المدرب البرازيلي فابيو كاريلي خلال التدريبات على تطبيق مجموعة من الجمل الفنية والمهارية، قبل أن يختم الجهاز الفني التدريب بمناورة كروية بين اللاعبـين، وقف من خلالها على الجاهزية البدنية لعناصر الفريق.

وسيدخل الاتحاد مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم من دون نجمي الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي بعد إيقافهما لتراكم البطاقات، كما سيفتقد الفريق البرازيلي برونو هنريكي بسبب الإصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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