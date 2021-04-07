وزير الشباب والرياضة يستجيب لدعوة شباب كفر "دمتيوة" بالبحيرة لحضور نهائي كأس القرية

★ ★ ★ ★ ★

استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للدعوة المقدمة من الصحفي رمضان الشرقاوي، نيابة عن شباب وأهالي قرية كفر دميتوة، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لحضور نهائي كأس القرية في البطولة المقامة من 2 أبريل وحتى 11 أبريل الجاري.

من جانبه وجه وزير الشباب والرياضة الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة بتوفير سبل الدعم لإتمام البطولة على أكمل وجه، والمشاركة الرسمية في هذا المهرجان الذي يُقام على أرض قرية كفر دميتوة والذي يضم أكثر من 50 فريقًا في 3 بطولات مختلفة "براعم - شباب - قدامى" ومعظمها من القرى المحرومة من مراكز الشباب وبمشاركة العديد من مراكز الشباب على مستوى مركز كوم حماده.

ويقيم شباب القرية هذه البطولة بالجهود الذاتية تعويضًا عن دور مركز الشباب المحرومين منه لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لإقامته.

من جانبها رحبت اللجنة المنظمة لهذه البطولة بقيادة الكابتن محمود الفخراني باهتمام ودعم وزير الشباب والرياضة ووصفوه بالأول من نوعه ولم يحدث من قبل أن يهتم مسئول بمثل هذه القرى المحرومة على مدار سنوات من وجود مركز شباب.