تونس في قمة الترتيب العربي.. الأخضر يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا الشهري

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منتخب بلجيكا احتفظ بالصدارة عالمياً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، تصنيف المنتخبات عن شهر أبريل الجاري، بعد المباريات الـ185 التي خاضتها معظم المنتخبات القارية، خلال فترة التوقف السابقة.

وصعد المنتخب السعودي مركزين في تصنيف الفيفا ليصل للمركز رقم 65 عالمياً والسادس آسيوياً وعربياً لشهر أبريل.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف "فيفا"، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية، والرابع عربياً بعد تونس والجزائر والمغرب.

وجاء تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العربية على الشكل التالي: تونس الأولى عربياً في المركز (26)، تليها الجزائر ( 33)، المغرب (43)، مصر(46)، قطر (58)، السعودية (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، سوريا(79)، عمان (80)، لبنان (93)، الأردن(95)، البحرين(99)، الكويت(148).

ويأتي هذا في الوقت الذي احتفظ فيه منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الفيفا برصيد نقاط 1783.38، متفوقاً على فرنسا والبرازيل وإنكلترا على الترتيب، بينما اقتحم منتخب الدنمارك قائمة العشرة الأوائل بعدما تقدم "مركزين" في التصنيف ليحتل المركز العاشر.



و سيتم نشر التصنيف العالمي FIFA التالي في 27 مايو 2021.