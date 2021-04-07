أخبار عاجلة

الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط.. شاهد كراكة مهاب مميش لتعزيز الملاحة العالمية -
انتحار جندي أمريكي أطلق النار فى أحد فنادق هاواى -
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد -
السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم -
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية -
لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية" -
أدنى عدد لوفيات "كورونا" في روسيا منذ أشهر -
البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة -
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تونس في قمة الترتيب العربي.. الأخضر يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا الشهري

Print
منتخب بلجيكا احتفظ بالصدارة عالمياً

تونس في قمة الترتيب العربي.. الأخضر يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا الشهري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، تصنيف المنتخبات عن شهر أبريل الجاري، بعد المباريات الـ185 التي خاضتها معظم المنتخبات القارية، خلال فترة التوقف السابقة.

وصعد السعودي مركزين في تصنيف الفيفا ليصل للمركز رقم 65 عالمياً والسادس آسيوياً وعربياً لشهر أبريل.

وتقدم منتخب 3 مراكز في تصنيف "فيفا"، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية، والرابع عربياً بعد تونس والجزائر والمغرب.

وجاء تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العربية على الشكل التالي: تونس الأولى عربياً في المركز (26)، تليها الجزائر ( 33)، المغرب (43)، مصر(46)، قطر (58)، (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، سوريا(79)، عمان (80)، لبنان (93)، الأردن(95)، البحرين(99)، الكويت(148).

ويأتي هذا في الوقت الذي احتفظ فيه منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الفيفا برصيد نقاط 1783.38، متفوقاً على فرنسا والبرازيل وإنكلترا على الترتيب، بينما اقتحم منتخب الدنمارك قائمة العشرة الأوائل بعدما تقدم "مركزين" في التصنيف ليحتل المركز العاشر.


و سيتم نشر التصنيف العالمي FIFA التالي في 27 مايو 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا

وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا

مصر.. مفاجأة سعيدة بشأن "فوانيس رمضان" بعد زوال مخاوف "كورونا"

مصر.. مفاجأة سعيدة بشأن "فوانيس رمضان" بعد زوال مخاوف "كورونا"