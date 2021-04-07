القيادة تهنئ الرئيس الفيتنامي بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده

★ ★ ★ ★ ★

عبر برقيتي تهنئة من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

‬بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس نجوين شوان فوك بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة عبر فيها سموه عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.