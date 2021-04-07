أخبار عاجلة

أصغر قديس في العالم -
الطاقم الروسي لمحطة الفضاء الدولية يهنئ بـالذكرى الـ60 على رحلة غاغارين إلى الفضاء -
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان -
الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة -
حادث "نطنز" ليس الأول.. "النووي الإيراني" قصة هجمات واغتيال علماء! -
شاهد.. رسائل قوية من أول سيدة تتولى منصبًا يدير رجالًا ونساءً بحائل -
تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً

Print
شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً
اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الشهري": إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

وأضاف: تم توقيف الجاني واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"

لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"