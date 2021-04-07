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قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة

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قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة

قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة

قرر النائب العام في الأردن، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، طبقاً لوكالة "بترا" الرسمية.

وقرر النائب العام السماح بنشر ما يُعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن "حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".

وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضاً التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافاً لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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