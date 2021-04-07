تشغيل عمليات جراحة اليوم الواحد بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع

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بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة ويسهم في تقليل مدة الانتظار

أكد المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية أنه تم تشغيل برنامج جراحة اليوم الواحد وهو أحد البرامج العالمية التي تواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لأداء أقسام الجراحة.

يأتي ذلك بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة، حيث يساعد هذا البرنامج في استيعاب عدد أكبر من العمليات الجراحية دون الحاجة إلى التنويم الداخلي.

ويتميز البرنامج بتقليل نسبة حدوث الالتهابات وانتقال العدوى وخصوصاً عدوى المستشفيات لاسيما في ظل جائحة كورونا كما يساهم في تقليل مدة الانتظار إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والمساندة المرتبطة بالتنويم الداخلي بالإضافة الى العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والحفاظ على وقت المريض والتزاماته الأسرية وكذلك الوظيفية.



جدير بالذكر بأن هذه الخدمات تأتي في إطار تحسين كفاءة التشغيل الطبي بما يخدم تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة لها وتطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.