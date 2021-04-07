قوات الأمن البيئي تضبط 5 مخالفين بالرياض بحوزتهم 9 أمتار مكعبة من الحطب

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في إطار الحملة التي تقوم بها الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض خمسة مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم تسعة أمتار مكعبة من الحطب المحلي للبيع والاستخدام في أنشطة تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.