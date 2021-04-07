أخبار عاجلة

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان -
الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة -
حادث "نطنز" ليس الأول.. "النووي الإيراني" قصة هجمات واغتيال علماء! -
شاهد.. رسائل قوية من أول سيدة تتولى منصبًا يدير رجالًا ونساءً بحائل -
تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة

Print
للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم السعودية تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة
"تداول" أعلنت عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم "مجموعة تداول "

للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم السعودية تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها وأغلقت اليوم فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة؛ وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات وتحديداً منذ نوفمبر 2014.

وكانت قد اعلنت "تداول" اليوم عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.


وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية