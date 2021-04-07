هيئة السوق المالية تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية

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في دورتها الثامنة وتضم 12 عضواً غير متفرغين

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية ("اللجنة") في دورتها الثامنة.

وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.

وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها الثامنة كلاً من:

الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي - الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات السعودية.

المهندس/ ريان بن محمد نقادي - الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي – مستشار المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية.

المحامي/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع - مؤسس مكتب عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع.

الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العجاجي - الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية.

الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف -الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة.

الأستاذ/ عبدالله بن حمد الفوزان- رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داوود - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة.

الأستاذ/ محمد بن سليمان الرميح - مدير عام الإدارة العامة للأسواق في السوق المالية السعودية تداول.

الدكتور/ فهد بن إبراهيم الشثري – وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي.

الأستاذ/ فهد بن خالد السعود - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية.

الدكتور/ فهد بن عبد الله الحويماني - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق - كاتب سعودي.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 2/ 11/ 1434هـ الموافق 8/ 9/ 2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وبهذه المناسبة، قدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها السابعة خمسة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، من أبرزها ما يلي:

- الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم الإنجازات

- أدوات الدين القابلة للتحويل

-استراتيجية خاصة لجعل المملكة ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030م

- الآثار المحتملة لجائحة تفشي فيروس كرونا في العالم على الاقتصاد المحلي والسوق المالية السعودية

- الإطار التنظيمي المقترح لتخريج منصات تمويل الملكية الجماعية من مختبر التقنية المالية

- الإعلانات الصادرة عن قرارات مجلس الهيئة بفرض العقوبات الإدارية من مجلس الهيئة أو المتعلقة بإحالة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة

- سوق المشتقات المالية.

- الصناديق الاستثمارية الوقفية.

- الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة.