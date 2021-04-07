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"شؤون المسجد النبوي" تضاعف جهودها لاستقبال الزوار والمصلين خلال رمضان

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تنسق الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لتقديم أعلى مستويات الخدمة

تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال إداراتها الخدمية، إلى تكثيف جهودها خلال شهر رمضان المبارك؛ لنجاح الخطة التنفيذية، ولضمان أداء سير العمل في سبيل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي، من خلال متابعة سير الأعمال على مدار الساعة.

وتحرص أيضاً على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة؛ لضمان وتحقيق الأهداف المرجوة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أكمل وجه، لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وتعنى وكالة شؤون المسجد النبوي بالارتقاء والتميز في كل ما يتعلق بخدمات المسجد النبوي، وفق الخطة الاستراتيجية للرئاسة المبنية على خطة المملكة 2030.

وتعمل الوكالة على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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