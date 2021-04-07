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لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا

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لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا

لاعب الهلال

ظفر ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لشهر مارس الماضي، حسب استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد "الشهراني" نسبة 47.84% من أصوات المشاركين، متفوقاً على العراقي محمد عبدالزهرة لاعب نادي النجف، الذي نال نسبة 40.95% من الأصوات، فيما حل ثالثاً حارس مرمى نادي الجليل الأردني مصطفى أبومسامح.

الجدير بالذكر أن الهلال ما زال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (48 نقطة)، وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد، الجمعة المقبلة، في الجولة 25 من دوري المحترفين.نادي الهلال السعودي ياسر الشهراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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