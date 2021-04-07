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إيران تكشف عن حجم أضرار سفينتها المستهدَفة في البحر الأحمر

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إيران تكشف عن حجم أضرار سفينتها المستهدَفة في البحر الأحمر إيران تكشف عن حجم أضرار سفينتها المستهدَفة في البحر الأحمر
"زادة" أشار إلى وجودها قرب ساحل جيبوتي لمكافحة القرصنة

إيران تكشف عن حجم أضرار سفينتها المستهدَفة في البحر الأحمر

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن حجم الأضرار التي لحقت بسفينتها "سافيز"، التي استُهْدِفت أمس في البحر الأحمر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، أن "السفينة أصيبت بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات بين أفراد طاقهما"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "زادة" أن "السفينة كانت متمركزة قرب ساحل جيبوتي لتأمين المنطقة من القراصنة".

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المبلغ عنها على سفن الشحن المملوكة لـ"إسرائيل" أو إيران منذ أواخر فبراير، والتي اتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عنها.

وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على هجوم أمس على سفينة الشحن الإيرانية.إيران سافيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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