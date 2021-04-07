أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مانشستر سيتي يجدد عقد البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025

Print
"مدير الكرة " وصفه بواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم

مانشستر سيتي يجدد عقد البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025

تمسك نادي مانشستر سيتي بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025، بعد إعلان النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بتمديد عقد اللاعب.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ خمسة أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت: "أنا في قمة السعادة. منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر بأنني في بيتي. وأحب الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد."

وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة بالنادي: "هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحداً من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم."

نادي مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات"

رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات"

"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان

"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان

الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة

الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة