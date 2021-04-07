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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة

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نوّه بالعلاقات المتميزة بين البلدين وهنّأه بتعيينه

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم الأربعاء، سفير اليابان لدى المملكة، السيد فوميو إيواي.

ورحب "آل الشيخ" بسفير اليابان، وهنّأه على تعيينه سفيراً في المملكة، منوهاً بعمق علاقة الصداقة التي تربط البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتباحث حول ما يدفع باتجاه تعزيز العلاقة والشراكة بين البلدين.

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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