أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقني القصيم" ينظم دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني

Print
تستمر ليومين بمشاركة متخصصين ومكلفين في التوثيق

بدأت الإدارة العامة التدريب التقني بمنطقة القصيم، ممثلة بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد الثانوي، برياض الخبراء، اليوم الأربعاء، دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد الخميس.

ويقدم الدورة رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المدرب محمد حمد الغنام.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة من منسوبي الدفاع المدني المتخصصين والمكلفين في التوثيق.

الإدارة العامة التدريب التقني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات"

رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات"

"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان

"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان

الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة

الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة