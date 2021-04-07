مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يُطلق الإصدار الثاني للمجموعة القصصية "وعي"

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تزامناً مع اليوم العالمي للتوحد ومن خلال قصة "رحلتي" للأميرة ياسمين

أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، قصة «رحلتي» للكاتبة الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان.

وتعد قصة «رحلتي» الإصدار الثاني للمجموعة التثقيفية القصصية (وعي)، حيث تهدف القصة إلى توعية الأطفال حول اضطراب التوحد من خلال سرد قصة قصيرة توعوية عن فارس من ذوي اضطراب طيف التوحد، تتخللها نبذة عن الاضطراب وأنشطة تدريبية.

بدورها، أشادت الأميرة ياسمين؛ مؤلفة المجموعة القصصية (وعي)، بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالدعم الذي وجدته من القائمين على أعمال المركز لإطلاق باكورة أعمالها القصصية من خلال برنامج الأمير سلطان بن سلمان لنشر التوعية والتثقيف لذوي الإعاقة، والذي تأمل من خلاله توسيع مجموعاتها القصصية، والإسهام في تحقيق هدف البرنامج في الاندماج المجتمعي وترسيخ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

جديرٌ بالذكر أن المركز سيقوم بتوفير مجموعة قصص (وعي) باللغتين العربية والإنجليزية بشكلٍ مجاني على موقع المركز على شبكة الإنترنت، ويمكن للراغبين في الاطلاع عليها تحميلها مباشرة، من خلال الموقع www.kscdr.org.sa.