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"التخصصات الصحية" تعلن نسب النجاح في اختبار الرخصة

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"التخصصات الصحية" تعلن نسب النجاح في اختبار الرخصة السعودية "التخصصات الصحية" تعلن نسب النجاح في اختبار الرخصة
لطلاب الجامعات والكليات.. لمزاولة الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة

أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 28 فبراير 2021م.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة فهد القثامي، أن الهيئة أتاحت منصة بيانات مفتوحة لمتابعة الإحصاءات الخاصة بأداء خريجي الجامعات والكليات من خلال الرابط: https://public.scfhs.org.sa امتداداً لجهودها الحثيثة للاندماج مع المجتمع ورفع سقف الشفافية بما يخدم المصلحة العامة وذلك من خلال تسهيل الحصول على الأرقام المتعلقة بمعدلات اجتياز اختبارات رخصة الممارسة المهنية.

وذكر أن المنصة عبارة عن لوحات بيانات تفاعلية لحظية تقدم نظرة شمولية عن معدلات الاجتياز للمتقدمين لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للمتخرجين من الكليات الصحية بالجامعات السعودية على مدار السنوات الماضية، وهي متاحة للجميع ومهيأة لخدمة صناع القرار والباحثين في هذا المجال.

وأضاف أن المنصة عكست معدلات اجتياز مرتفعة توضح مدى كفاءة مخرجات التعليم وخصوصاً التعليم الجامعي الصحي وكفاءة الكوادر الوطنية والعمل الكبير الذي يبذل في هذ الجانب.

ولفت "القثامي" إلى أن هذه المبادرة ما هي إلا بداية سلسلة من المبادرات التي تعنى بهذا الجانب (إتاحة البيانات العامة للمجتمع) حيث إنه من المخطط له قريباً نشر لوحة بيانات جديدة عن أداء متدربي برامج الدراسات العليا في شهادة الاختصاص السعودية وغيرها من لوحات البيانات والتقارير العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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