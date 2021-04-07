أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمير فهد بن جلوي عضوًا في "التنفيذي الآسيوي" ورئيسًا للجنة التعليم

Print
خَلَفًا للأمير عبدالعزيز الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الأمير فهد بن جلوي عضوًا في

انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، رئيسًا للجنة التعليم الآسيوية وعضوًا في المكتب للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وعبّر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعيًا الله عز وجل له بالتوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.

ووجّه "بن جلوي" شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للكوادر الرياضية السعودية والوصول بهم للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.

المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية