أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية الدوادمي" تطلق برنامجها الرقابي المكثف للكشف على المواد الغذائية في رمضان

Print
فِرَق ميدانية لتطبيق البروتوكلات الاحترازات الصحية واستقبال البلاغات خلال ٢٤ ساعة

أطلقت بلدية محافظة الدوادمي، برنامجها الرقابي المكثف لأعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتكثيف الرقابة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أماكن التجمعات في المولات والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت، ومحلات بيع الحلويات والتمور وعربات الفود ترك.

ويتضمن البرنامج جولات ميدانية يومية بفِرَق رقابية متخصصة، إضافة إلى استقبال البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات والطوارئ 940 على مدار 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع.

وتشمل الأعمال الرقابية، متابعة الإجراءات الاحترازية والعاملين والمرتادين للمنشآت التجارية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والتأكد من وجود مواد التعقيم للأشخاص وعربات التسوق ووجود علامات التباعد الأرضية والالتزام بترك المسافة الآمنة ونحو ذلك، كما تشمل الخطة متابعة الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين والحفظ والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومتابعة فترات التحضير والتجهيز.

وانطلق البرنامج بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، ويهدف إلى ضمان تقديم غذاء صحي آمن خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق مستوى متقدم لمكافحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بلدية محافظة الدوادمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا

62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن